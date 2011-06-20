Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
227E3LPHSU/00
Écran élégant avec PowerSensor
Profitez de superbes images LED aux couleurs naturelles. Avec sa conception élégante, son châssis bleu translucide, ses fonctionnalités HDMI et sa fonction PowerSensor innovante qui détecte votre présence pour réduire la consommation énergétique de jusqu'à 80 %, ce modèle est un choix véritablement écologique.
E-line
21,5" (54,6 cm)
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).