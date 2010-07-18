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Arrêté
226C2SB/00
Écran plat et élégant pour une expérience exceptionnelle
Fin et tendance, l'écran Full HD 226C2 nouvelle génération avec technologie SmartResponse (2 ms) et commandes tactiles élégantes vous ouvre les portes d'un univers de jeux et de cinéma
21,5" (54,6 cm), C-line
Full HD
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!