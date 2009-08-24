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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

225P1ES/00

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

Le moniteur Philips 225P1 écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70 %.

Voir tous les avantages

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

  • Écran large P-line 56 cm (22")

  • Format 16/10

Réglage en hauteur sur 130 mm pour une position assise optimale

La base Super Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, orientable à 90 degrés, réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.

Rotation de l'écran de 90 degrés et gestion intelligente des câbles

Grâce à l'écran pivotant, vous pouvez utiliser un moniteur en mode portrait ou en mode paysage. Afin d'optimiser la visualisation de l'image ou du document affiché à l'écran, vous pouvez modifier l'orientation du moniteur en le faisant pivoter jusqu'à la position souhaitée.

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Spécificités Techniques

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