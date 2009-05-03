EPEAT Silver permet de réduire l'impact sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.