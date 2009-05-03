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Arrêté
225B1CS/00
1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques
Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.
Écran large B-line 56 cm (22")
Format 16/10
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.