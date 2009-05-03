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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

225B1CS/00

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.

Voir tous les avantages

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

  • Écran large B-line 56 cm (22")

  • Format 16/10

EPEAT Silver permet de réduire l'impact sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.

Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

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