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225B1CB/00
1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques
Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.
Écran large B-line 56 cm (22")
Format 16/10
TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.
Philips est l'un des premiers fabricants à développer des solutions consommant peu d'énergie. En utilisant une alimentation haute performance et en réduisant les composants utilisés, Philips a élaboré un moniteur consommant 50 % d'électricité de moins qu'un modèle équivalent de la génération précédente. Une consommation de seulement 0,5 W en mode veille permet également de réaliser des économies d'énergie considérables. La baisse de la consommation électrique entraîne une réduction des émissions de CO2. Pour en savoir plus sur la politique de faible consommation de Philips, consultez le site : www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page
La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.