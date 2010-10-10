Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
224CL2SB/00
Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.
Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.
Blade
21,5" (54,6 cm)
C-line
La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Le mode Turbo permet d'obtenir le meilleur de votre matériel, d'améliorer la définition des objets se déplaçant rapidement à l'écran, d'optimiser le contraste pour les scènes lumineuses ou sombres. C'est la garantie d'un plaisir absolu avec vos jeux ou vos films.