Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.