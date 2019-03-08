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Un excellent écran interactif avec SmoothTouch
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.
Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Le socle Philips SmartStand permet une grande souplesse d'orientation du moniteur. Sa structure en Z est pliable, réglable en hauteur et facile à incliner, ce qui rend possibles toutes sortes de positions ergonomiques. Vous pouvez placer le moniteur à la verticale pour une meilleure maîtrise en mode tactile, ou le pencher vers l'arrière pour faciliter la prise de notes et le dessin. Vous pouvez même poser le moniteur pratiquement à plat sur le bureau en cas de besoin.
Image/affichage
Touch
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
Contenu de l'emballage
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