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Arrêté
221TE2LB/00
Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED
Profitez de tous vos programmes favoris avec votre moniteur TV LED. Doté d'une entrée HDMI, d'un son stéréo et de commandes tactiles modernes, le moniteur 221TE2L vous garantit d'agréables moments !
T-line
21,5" (54,6 cm)
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.