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Arrêté

Moniteur LCD avec tuner TV numérique

221T1SB/00

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 221T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.

Voir tous les avantages

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

  • Éc. large T-line 55 cm (21,5")

  • 1920 x 1080 Full HD

Réception MPEG-4 en TVHD avec syntonisateur DVBT

Le syntonisateur DVBT intégré vous permet de regarder la télé en haute définition et les programmes diffusés en MPEG-4 avec une qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

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