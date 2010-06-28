Rapport SmartContrast de 50 000:1 pour des noirs purs

Vous cherchez un écran ACL offrant le contraste le plus élevé et les couleurs les plus éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la gradation extrême et au rétroéclairage amplifié permet d'afficher des images aux couleurs vives. La technologie SmartContrast permet d'obtenir des noirs parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.