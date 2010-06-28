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Arrêté

Moniteur LCD avec tuner TV numérique

221T1SB1/00

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 221T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.

Voir tous les avantages

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

  • Éc. large T-line 55 cm (21,5")

  • 1920 x 1080 Full HD

Rapport SmartContrast de 50 000:1 pour des noirs purs

Rapport SmartContrast de 50 000:1 pour des noirs purs

Vous cherchez un écran ACL offrant le contraste le plus élevé et les couleurs les plus éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la gradation extrême et au rétroéclairage amplifié permet d'afficher des images aux couleurs vives. La technologie SmartContrast permet d'obtenir des noirs parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Tuner TV intégré pour réception TV sur le moniteur de votre PC

Tuner télévision intégré à un moniteur pour diffuser des signaux de télévision ainsi que des données informatiques.

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