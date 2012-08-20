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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

220V4LAB/00

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 22" (55,9 cm)

La fixation VESA apporte de la souplesse

Compact pour gagner de la place

Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

Spécificités Techniques

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