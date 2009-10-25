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Arrêté
220C1SW/00
Moniteur élégant et optimisé pour loisirs numériques
Son design élégant et ses fonctionnalités intelligentes telles que SmartResponse et SmartImage vous offrent un plaisir de visualisation accru. Que ce soit pour jouer ou pour naviguer sur Internet, le 220C1 est définitivement le meilleur choix pour vos loisirs numériques.
Écran large C-line 56 cm (22")
Format 16/10
SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler finement la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant d'enceintes intégrées, le volume.
La nouvelle norme TCO 5.0 garantit une qualité d'image et une ergonomie parfaite ainsi qu'une consommation réduite d'énergie et une utilisation minimale de substances nuisibles pour l'environnement. Des contrôles rigoureux des émissions de champs magnétiques et électriques ont été réalisés pour une utilisation sans risque. Les matériaux plastiques sont utilisés en quantité limitée et sont marqués pour être facilement identifiés lors du processus de recyclage. Les produits ont ainsi un impact limité sur l'environnement et le climat durant leur cycle de vie. La quantité de produits chimiques qui peuvent affecter les utilisateurs est également réduite. Pour en savoir plus sur les certifications TCO, visitez http://www.tcodevelopment.com/.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !