Conformité à la norme de sécurité et d'ergonomie la plus stricte (TCO 5.0)

La nouvelle norme TCO 5.0 garantit une qualité d'image et une ergonomie parfaite ainsi qu'une consommation réduite d'énergie et une utilisation minimale de substances nuisibles pour l'environnement. Des contrôles rigoureux des émissions de champs magnétiques et électriques ont été réalisés pour une utilisation sans risque. Les matériaux plastiques sont utilisés en quantité limitée et sont marqués pour être facilement identifiés lors du processus de recyclage. Les produits ont ainsi un impact limité sur l'environnement et le climat durant leur cycle de vie. La quantité de produits chimiques qui peuvent affecter les utilisateurs est également réduite. Pour en savoir plus sur les certifications TCO, visitez http://www.tcodevelopment.com/.