Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
220B2CS/00
Écran éconergétique pour une meilleure productivité
Éconergétique et lauréat de la certification EPEAT Gold, le moniteur professionnel 220B2 de Philips doté d'un interrupteur 0 watt, d'un mode d'arrêt piloté à 0,1 watt, d'une base Ergo, de capacités audio stéréo et d'un concentrateur USB contribue à l'amélioration de votre productivité.
B-line de 55,9 cm (22")
WSXGA+
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
Le répartiteur USB vous permet de connecter plus aisément vos appareils multimédia plug and play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un disque dur externe, une webcam, un PDA, une imprimante ou d'autres appareils équipés d'une connexion USB. Grâce au répartiteur USB 2.0 pratique d'accès situé sur le moniteur, les signaux USB 2.0 sont transmis vers l'ordinateur. Notez que certains appareils consomment davantage d'électricité et peuvent nécessiter une alimentation indépendante de celle fournie par le répartiteur USB.
Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.