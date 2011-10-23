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Arrêté
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Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.
Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.
Blade
20" / 50,8 cm
C-line
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.