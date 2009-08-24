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Arrêté

Moniteur LCD avec tuner TV numérique

201T1SB/00

Élégant moniteur HD-TV numérique

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran brillant et élégant équipé d'un tuner HD-TV numérique. Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 201T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement !

Voir tous les avantages

Élégant moniteur HD-TV numérique

  • Écr. large T-line 51 cm (20")

  • 1 600 x 900 (HD+)

Réception MPEG-4 en TVHD avec syntonisateur DVBT

Le syntonisateur DVBT intégré vous permet de regarder la télé en haute définition et les programmes diffusés en MPEG-4 avec une qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Prêt pour la TVHD, pour un affichage optimal de signaux HD

Prêt pour la TVHD, pour un affichage optimal de signaux HD

Bénéficiez de la qualité d'image exceptionnelle des signaux TV haute définition et soyez prêt pour les sources TVHD et les DVD Blu-Ray. HD Ready, un label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran HD offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour les signaux de télévision haute définition. HD Ready est compatible avec les entrées YPbPr analogiques et DVI ou HDMI numériques non compressées compatibles HDCP. Enfin, ce standard permet d'afficher les signaux 720p et 1080i à une fréquence de 50 et 60 Hz.

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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