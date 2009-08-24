Prêt pour la TVHD, pour un affichage optimal de signaux HD

Bénéficiez de la qualité d'image exceptionnelle des signaux TV haute définition et soyez prêt pour les sources TVHD et les DVD Blu-Ray. HD Ready, un label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran HD offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour les signaux de télévision haute définition. HD Ready est compatible avec les entrées YPbPr analogiques et DVI ou HDMI numériques non compressées compatibles HDCP. Enfin, ce standard permet d'afficher les signaux 720p et 1080i à une fréquence de 50 et 60 Hz.