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Arrêté
19B1AS/00
Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 19B1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
B-line 48 cm (19")
Format 5/4
La technologie SmartContrast de Philips analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage. Cela permet d'améliorer le contraste de manière dynamique et d'obtenir des images d'une qualité incomparable, aussi bien lorsque vous regardez un film que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le mode économique, le contraste s'ajuste et le rétroéclairage s'adapte à l'affichage des applications bureautiques utilisées tous les jours, ce qui réduit aussi la consommation électrique.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.