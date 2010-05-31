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        Arrêté

        BrillianceMoniteur LCD avec base Ergo, USB, audio

        19B1AS/00

        Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité

        Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 19B1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.

        Voir tous les avantages

        Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité

        • B-line 48 cm (19")

        • Format 5/4

        SmartContrast pour des noirs incroyablement purs

        La technologie SmartContrast de Philips analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage. Cela permet d'améliorer le contraste de manière dynamique et d'obtenir des images d'une qualité incomparable, aussi bien lorsque vous regardez un film que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le mode économique, le contraste s'ajuste et le rétroéclairage s'adapte à l'affichage des applications bureautiques utilisées tous les jours, ce qui réduit aussi la consommation électrique.

        Matériaux respectueux de l'environnement conformes aux normes internationales

        Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.

        Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

        Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

        Spécificités Techniques

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