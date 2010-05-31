Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.