Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
19B1AB/00
Affichage optimisé pour une meilleure productivité
Doté des fonctions de reproduction stéréo en façade, SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 19S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
B-line 48 cm (19")
Format 5/4
SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
La gestion des câbles est une configuration précise qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d’un moniteur.