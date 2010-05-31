ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Image principale
  • Image principale

Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec Audio

19B1AB/00

Affichage optimisé pour une meilleure productivité

Doté des fonctions de reproduction stéréo en façade, SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 19S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.

Voir tous les avantages

Affichage optimisé pour une meilleure productivité

  • B-line 48 cm (19")

  • Format 5/4

Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.

Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Range-câbles empêchant l’enchevêtrement des câbles pour un espace de travail ordonné

La gestion des câbles est une configuration précise qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d’un moniteur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils