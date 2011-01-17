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Arrêté
191TE2LB/00
Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED
Profitez de tous vos programmes favoris avec votre moniteur TV LED. Doté d'une entrée HDMI, d'un son stéréo et de commandes tactiles modernes, le moniteur 191TE2L vous garantit d'agréables moments !
T-line
18,5" / 47 cm
Tuner télévision intégré à un moniteur pour diffuser des signaux de télévision ainsi que des données informatiques.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.