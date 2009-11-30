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190S1SS/00
Affichage optimisé pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 190S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Écran large S-line 48 cm (19")
Format 16/10
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
L'inclinaison réglable consiste en un mouvement de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière pour offrir un angle de visualisation idéal et davantage de confort aux personnes travaillant plusieurs heures devant leur ordinateur.
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.