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Arrêté
190S1CS/00
Écran ergonomique pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 190S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Écran large S-line 48 cm (19")
Format 16/10
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Argent respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification EPEAT Argent n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La double entrée prévoit des connecteurs permettant l'entrée de signaux analogiques VGA et de signaux numériques DVI.