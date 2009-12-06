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Arrêté
190S1CB/00
Écran ergonomique pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 190S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Écran large S-line 48 cm (19")
Format 16/10
La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Argent respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification EPEAT Argent n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.