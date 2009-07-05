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Arrêté
190C1SB/00
Moniteur élégant et optimisé pour loisirs numériques
Son design élégant et ses fonctionnalités intelligentes telles que SmartResponse et SmartImage vous offrent un plaisir de visualisation accru. Que ce soit pour jouer ou pour naviguer sur Internet, le 190C1 est définitivement le meilleur choix pour vos loisirs numériques.
Écran large C-line 48 cm (19")
Format 16/10
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
La nouvelle norme TCO 5.0 garantit une qualité d'image et une ergonomie parfaite ainsi qu'une consommation réduite d'énergie et une utilisation minimale de substances nuisibles pour l'environnement. Des contrôles rigoureux des émissions de champs magnétiques et électriques ont été réalisés pour une utilisation sans risque. Les matériaux plastiques sont utilisés en quantité limitée et sont marqués pour être facilement identifiés lors du processus de recyclage. Les produits ont ainsi un impact limité sur l'environnement et le climat durant leur cycle de vie. La quantité de produits chimiques qui peuvent affecter les utilisateurs est également réduite. Pour en savoir plus sur les certifications TCO, visitez http://www.tcodevelopment.com/.
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.