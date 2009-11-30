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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec base Ergo, USB, audio

190B1CB/00

Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité

Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 190B1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.

Voir tous les avantages

Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité

  • Écran large B-line 48 cm (19")

  • Format 16/10

Réglage en hauteur sur 70 mm pour une ergonomie optimale

La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler finement la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant d'enceintes intégrées, le volume.

Spécificités Techniques

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