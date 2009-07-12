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    Brilliance Moniteur LCD avec SmartImage

    17S1SB/00

    Affichage optimisé pour une meilleure productivité

    Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 17S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.

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    Brilliance Moniteur LCD avec SmartImage

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    Affichage optimisé pour une meilleure productivité

    • S-line 43 cm (17")
    • Format 5/4
    Entrées analogique VGA et numérique DVI

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    Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

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    SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

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    TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.

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    SmartContrast pour des noirs incroyablement purs

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    La technologie SmartContrast de Philips analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage. Cela permet d'améliorer le contraste de manière dynamique et d'obtenir des images d'une qualité incomparable, aussi bien lorsque vous regardez un film que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le mode économique, le contraste s'ajuste et le rétroéclairage s'adapte à l'affichage des applications bureautiques utilisées tous les jours, ce qui réduit aussi la consommation électrique.

    Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

    SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.

    L'écran s'incline en fonction de l'angle de visualisation de votre choix

    L'inclinaison réglable consiste en un mouvement de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière pour offrir un angle de visualisation idéal et davantage de confort aux personnes travaillant plusieurs heures devant leur ordinateur.

    EPEAT Silver permet de réduire l'impact sur l'environnement

    Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.

    Matériaux respectueux de l'environnement conformes aux normes internationales

    Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.

    Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation

    Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le programme d'efficacité énergétique Energy Star a été adopté par de nombreux autres pays. Les produits homologués Energy Star sont conformes aux plus récentes normes en matière d'efficacité énergétique. Les nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent les exigences du programme : par exemple, la norme Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 1 watt en veille, et les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en savoir davantage sur le programme Energy Star, visitez le site www.energystar.gov.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      17 pouces/43 cm
      Format d'image
      5/4
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Pas de masque
      0,264 x 0,264 mm
      Résolution optimale
      1 280 x 1 024 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      SmartContrast
      25 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 176º (H)/170º (V)
      • - C/R > 5
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Fréquence de balayage
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI-D (HDCP numérique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • Windows 7/Vista/XP/2000/98
      • sRGB
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Luminosité
      • Menu
      • Entrée
      • Automatique
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Italien
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Portugais
      Autres fonctionnalités
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      • Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      < 14,6 W
      Alimentation
      • intégrée
      • 100-240 V CA, 50/60 Hz
      Mode d'arrêt
      < 0,5 W
      En mode de fonctionnement
      < 15,3 W (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      < 0,8 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      389 x 367 x 179  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      450 x 423 x 149  millimètre
      Produit sans support (mm)
      322 x 367 x 60  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      4,66  kg
      Produit avec support (kg)
      3,45  kg
      Produit sans support (kg)
      3,13  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EPEAT Argent
      • LUSD
      • EnergyStar 5.0
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC
      • Classe B
      • GOST
      • SEMKO
      • TCO '03
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL

    • Boîtier

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