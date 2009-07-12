Matériaux respectueux de l'environnement conformes aux normes internationales

Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.