17S1AB/00
Affichage optimisé pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 17S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
TrueVision est une technologie de test et d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du progrès. Elle permet de parvenir à un réglage précis d'un moniteur selon un processus complet qui garantit des performances d'affichage optimales, tout en respectant une norme quatre fois plus rigoureuse que les critères exigés par Microsoft pour tous les moniteurs (pas seulement quelques échantillons) sortant de l'usine et conçus pour Vista. Seul Philips parvient à produire des moniteurs répondant exactement à ce niveau de précision des couleurs et de qualité d'affichage.
La gestion des câbles est une configuration précise qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d’un moniteur.
La technologie SmartContrast de Philips analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage. Cela permet d'améliorer le contraste de manière dynamique et d'obtenir des images d'une qualité incomparable, aussi bien lorsque vous regardez un film que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le mode économique, le contraste s'ajuste et le rétroéclairage s'adapte à l'affichage des applications bureautiques utilisées tous les jours, ce qui réduit aussi la consommation électrique.
SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.
L'inclinaison réglable consiste en un mouvement de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière pour offrir un angle de visualisation idéal et davantage de confort aux personnes travaillant plusieurs heures devant leur ordinateur.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.
Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le programme d'efficacité énergétique Energy Star a été adopté par de nombreux autres pays. Les produits homologués Energy Star sont conformes aux plus récentes normes en matière d'efficacité énergétique. Les nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent les exigences du programme : par exemple, la norme Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 1 watt en veille, et les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en savoir davantage sur le programme Energy Star, visitez le site www.energystar.gov.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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