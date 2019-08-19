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    Monitor Moniteur LCD avec SmoothTouch

    172B9T/00

    Un excellent écran interactif avec SmoothTouch

    Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.

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    Monitor Moniteur LCD avec SmoothTouch

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    Un excellent écran interactif avec SmoothTouch

    • B-line
    • 17" (43,2 cm)
    • 1 280 x 1 024 (SXGA)
    Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

    Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

    Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.

    Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

    Surface de la façade du moniteur conforme à la classe de résistance à l'eau et à la poussière IP65

    Les conditions d'utilisation ne pouvant pas toujours être idylliques, il vous faut un moniteur conçu pour résister aux éclaboussures et à la poussière que l'on rencontre dans la réalité. Les indices de protection (IP) définis par la norme internationale IEC/EN 60529, sont utilisés pour indiquer le niveau d'étanchéité des boîtiers électriques à l'infiltration de corps étrangers et d'humidité. Ce moniteur Philips est conforme à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il résiste aux éclaboussures d'eau et aux infiltrations de poussière qui se produisent dans le monde réel.

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

    Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

    Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

    Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    HDMI, pour une connectivité numérique universelle

    HDMI, pour une connectivité numérique universelle

    Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

    Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

    Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

    DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

    Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

    Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

    La fixation VESA apporte de la souplesse

    La fixation VESA apporte de la souplesse

    SmartStand à angle réglable, pour une meilleure productivité

    Le socle Philips SmartStand permet une grande souplesse d'orientation du moniteur. Sa structure en Z est pliable, réglable en hauteur et facile à incliner, ce qui rend possibles toutes sortes de positions ergonomiques. Vous pouvez placer le moniteur à la verticale pour une meilleure maîtrise en mode tactile, ou le pencher vers l'arrière pour faciliter la prise de notes et le dessin. Vous pouvez même poser le moniteur pratiquement à plat sur le bureau en cas de besoin.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      17 pouces / 43,2 cm
      Format d'image
      5/4
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD (TN)
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,264 x 0,264 mm
      Résolution optimale
      1 280 x 1 024 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Gamme de couleurs (type)
      NTSC 87 %*, sRGB 103 %*
      Niveau de contraste (standard)
      1000/1
      SmartContrast
      50 000 000/1
      Temps de réponse (standard)
      1 ms (gris à gris)*
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      337,9 (H) x 270,3 (V)
      Fréquence de balayage
      30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V)
      sRGB
      Oui
      Aucun scintillement
      Oui
      Densité de pixels
      96 PPI
      Mode LowBlue
      Oui
      EasyRead
      Oui

    • Touch

      Indice de protection
      IP65 - façade uniquement
      Système d'exploitation
      Windows 10/8.1/8/7 ; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4 ; certaines versions de Linux*
      Étanchéité
      Écran tactile scellé au cadre ; écran tactile scellé à la dalle LCD
      Zone active tactile
      337,9 mm (H) x 270,3 mm (V)
      Dureté du verre tactile
      7 H
      Interface tactile
      USB
      Méthode tactile
      Stylet, doigt, gant*
      Points de contact
      10 points
      Technologie tactile
      Capacitative projetée
      Superficie de rejet de paume
      >= 30 x 30 mm
      Revêtement du verre tactile
      Éblouissement

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI-D (HDCP numérique)
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      2 USB 3.1 (1 avec charge rapide)*
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      • Entrée audio PC
      • Sortie casque

    • Pratique

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 2 W
      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Entrée
      • Luminosité
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Portugais brésilien
      • Tchèque
      • Néerlandais
      • Anglais
      • Finnois
      • Français
      • Allemand
      • Grec
      • Hongrois
      • Italien
      • Japonais
      • Coréen
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois traditionnel
      • Turc
      • Ukrainien
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl

    • Socle

      Réglage en hauteur
      184 (horizontal), 76 (vertical)  millimètre
      Inclinaison
      -5 ~ 90  degrés
      Angle de pliage
      0 ~ 70 degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      7,7 W (typ.)
      Alimentation
      • Externe
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0,3 W (typ.)
      En mode de fonctionnement
      9,14 W (typ.) (méthode de test EnergyStar)
      Mode veille
      0,3 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)
      Classe énergétique
      D

    • Dimensions

      Emballage en mm (l x H x P)
      445 x 420 x 159  millimètre
      Produit sans support (mm)
      376 x 322 x 45  millimètre
      Produit avec support (hauteur maximale)
      376 x 399 x 227  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      7,95  kg
      Produit avec support (kg)
      6,24  kg
      Produit sans support (kg)
      3,26  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C
      MTBF (avec démonstration)
      70 000 h (hors rétro-éclairage)

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Certifié TCO
      • LUSD
      • WEEE
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Boîtier sans PVC ni BFR
      • Sans mercure

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • CB
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • SEMKO
      • Ukrainien
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • RoHS UEEA

    • Boîtier

      Finition
      Texture
      Pied
      Noire
      Châssis avant
      Noire
      Capot arrière
      Noire

    • Contenu de l'emballage

      Câbles
      Câble D-Sub, câble HDMI, câble DP, câble USB-A vers B, câble audio, cordon d'alimentation
      Moniteur avec pied
      Oui
      Manuel d'utilisation
      Oui
      Accessoire
      1 stylet (noir)

    Badge-D2C

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    • Temps de réponse égal à SmartResponse
    • Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    • Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.
    • Espace NTSC basé sur CIE 1976
    • Espace sRGB basé sur CIE 1931
    • La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
    • Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    • L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
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