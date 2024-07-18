Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.
Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.
Remarque :
- Pour garantir des performances optimales du produit, ne retirez pas cette graisse.
- Il n'est pas nécessaire d'ajouter un autre lubrifiant sur la tige.
- La graisse peut supporter un nettoyage classique du produit.