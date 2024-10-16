Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.
Publié le 16 octobre 2024
Si vous avez remarqué qu'une odeur de plastique émane de votre Airfryer Philips pendant la cuisson, lisez notre article ci-dessous pour savoir pourquoi et comment l'éliminer.
Pourquoi y a-t-il une odeur de plastique ?
Le boîtier et le tiroir interne de l'Airfryer sont en plastique ; la cuve et le panier sont recouverts de PTFE. Ces pièces peuvent dégager une certaine odeur lors des premières utilisations, lorsque l'Airfryer atteint des températures très élevées (jusqu'à 200 °C).
Comment éliminer l'odeur de plastique ?
Si vous remarquez une odeur de plastique, procédez comme suit pour la réduire :
Ce processus aidera à éliminer l'odeur de plastique que vous avez remarquée.
La solution ci-dessus a-t-elle permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Laissez votre Airfryer refroidir pendant environ 30 minutes avant de procéder au nettoyage.
- Retirez le panier et nettoyez le tiroir à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imprégnés de liquide vaisselle et d'eau. Remarque : N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits nettoyants abrasifs afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Replacez le panier et le tiroir dans l'Airfryer.
- Branchez l'appareil.
- Sans disposer d'aliments à l'intérieur, réglez le minuteur sur la durée maximale et une température de 200 °C.
- Démarrez l'Airfryer et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le temps soit écoulé.
Ce processus aidera à éliminer l'odeur de plastique que vous avez remarquée.
La solution ci-dessus a-t-elle permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.