Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Tout-en-un série 8600 (AIS8540) | Tout-en-un série 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-en-1 (GC617, GC618).

Grâce à la conception brevetée du moteur Philips, vous n'avez pas besoin de détartrer votre appareil. Le calcaire se détachera automatiquement et sera recueilli dans la base de votre appareil. Nous avons spécialement conçu cet espace pour recueillir le calcaire afin de vous éviter des tâches supplémentaires.