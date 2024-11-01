Comment détartrer mon défroisseur ou ma solution tout-en-un Philips ?
Publié le 30 août 2023
Lisez l'article ci-dessous pour identifier le modèle de votre défroisseur ou solution tout-en-un Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée.
Trouver mon modèle de défroisseur à main ou sur pied et sa procédure de détartrage
Défroisseur à main :
pour trouver le modèle de votre défroisseur à main Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous le réservoir d'eau, à l'arrière de la poignée ou sous la tête du défroisseur (voir les images A et B). Exemples de numéros de modèle : STH7030/10, GC801/10.
Défroisseur sur pied :
pour trouver le modèle de votre défroisseur sur pied Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous la base du défroisseur sur pied (voir image C). Exemples de numéros de modèle : STE3170/80, GC482/27.
pour trouver le modèle de votre défroisseur à main Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous le réservoir d'eau, à l'arrière de la poignée ou sous la tête du défroisseur (voir les images A et B). Exemples de numéros de modèle : STH7030/10, GC801/10.
Défroisseur sur pied :
pour trouver le modèle de votre défroisseur sur pied Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous la base du défroisseur sur pied (voir image C). Exemples de numéros de modèle : STE3170/80, GC482/27.
Pourquoi un détartrage est-il nécessaire ?
Au fil du temps, votre appareil peut s'entartrer. Plus l'eau de votre région est dure, plus les particules de calcaire s'accumulent et se solidifient rapidement. Le détartrage de votre défroisseur Philips tous les 1 à 2 mois peut éviter l'apparition de taches brunes, d'eau brune et de fuites. Un nettoyage régulier permet de maintenir un débit de vapeur optimal et prolonge la durée de vie de votre appareil.
Fonction Quick Calc Release
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : StyleTouch Pure (GC440, GC442), série 8000 (GC800, GC801, GC810).
Remarque : votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très calcaire.
Remarque : votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très calcaire.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir entièrement (au moins 1 heure).
- Retirez le couvercle portant la mention « De-Calc ».
- Tenez-le au-dessus de l'évier, enlevez le bouchon en caoutchouc et secouez doucement pour vider l'eau et le tartre.
- Remettez le bouchon et le couvercle en place.
- Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.
Play Pause
Fonction Easy Rinse Off Scale
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Série 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très dure.
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très dure.
- Branchez le défroisseur sur le secteur, mettez-le sous tension et attendez 30 secondes qu'il chauffe.
- Appuyez simultanément sur le bouton de réglage de la vapeur et sur la gâchette vapeur, et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que deux voyants lumineux clignotent.
- Tenez-le au-dessus de l'évier et secouez-le doucement pour vider l'eau chaude et le tartre.
- Au bout de 30 secondes, le voyant du mode ÉCO clignote pour indiquer que le produit chauffe à nouveau.
- Vous pouvez mettre l'appareil hors tension et le débrancher du secteur.
- Attendez que le défroisseur ait refroidi pendant 60 minutes et nettoyez la semelle à l'aide d'un chiffon doux.
Aucun détartrage nécessaire
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Tout-en-un série 8600 (AIS8540) | Tout-en-un série 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-en-1 (GC617, GC618).
Grâce à la conception brevetée du moteur Philips, vous n'avez pas besoin de détartrer votre appareil. Le calcaire se détachera automatiquement et sera recueilli dans la base de votre appareil. Nous avons spécialement conçu cet espace pour recueillir le calcaire afin de vous éviter des tâches supplémentaires.
Vous pouvez défroisser autant que vous le souhaitez, en utilisant de l'eau du robinet ordinaire ou de l'eau distillée/déminéralisée si vous habitez dans une zone où l'eau est calcaire (vous pouvez également utiliser 50 % d'eau déminéralisée, mélangée à de l'eau du robinet).
Grâce à la conception brevetée du moteur Philips, vous n'avez pas besoin de détartrer votre appareil. Le calcaire se détachera automatiquement et sera recueilli dans la base de votre appareil. Nous avons spécialement conçu cet espace pour recueillir le calcaire afin de vous éviter des tâches supplémentaires.
Vous pouvez défroisser autant que vous le souhaitez, en utilisant de l'eau du robinet ordinaire ou de l'eau distillée/déminéralisée si vous habitez dans une zone où l'eau est calcaire (vous pouvez également utiliser 50 % d'eau déminéralisée, mélangée à de l'eau du robinet).
Fonction Basic Rinse
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir entièrement (au moins 1 heure).
- Lorsqu'il est froid, démontez le mât, débranchez le cordon vapeur et retirez le réservoir d'eau.
- Videz l'eau de la base dans l'évier et agitez doucement.
- Remplissez le réservoir et remettez-le en place. Attendez 10 secondes. Secouez. Videz. Répétez cette opération plusieurs fois.
- Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.
Play Pause
Fonction Easy Rinse de-calc
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x et GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), série 3000 (STE31xx).
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir entièrement (au moins 1 heure).
- Assurez-vous que le niveau d'eau est au-dessus du repère MIN. Tenez le défroisseur au-dessus d'un seau ou d'un drain.
- Tournez le bouton DE-CALC dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Laissez s'écouler l'eau et le tartre.
- Une fois l'appareil vide, remettez le bouton DE-CALC en place et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.
Fonction Auto Clean
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, détartrez votre défroisseur toutes les 2 semaines.
Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, détartrez votre défroisseur toutes les 2 semaines.
- Remplissez le réservoir d'eau et branchez le défroisseur à proximité d'un évier.
- Dirigez la tête du défroisseur vers l'évier. Maintenez le bouton AUTO CLEAN enfoncé pendant 2 secondes.
- Attendez 2 minutes jusqu'à ce que le défroisseur et le voyant AUTO CLEAN s'éteignent.
- Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.
Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.