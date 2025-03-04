Les nouveau-nés ont tendance à s'y prendre de la même façon lorsqu'ils tètent le sein ou un biberon. Nous vous recommandons d'observer les signaux qu'envoie votre bébé pour trouver le meilleur débit de tétine.

Les tétines Natural Response sont conçues pour s'adapter à la façon dont votre bébé boit. Il est toutefois possible que vous ne sachiez pas encore comment votre bébé boit au biberon.

De manière générale, nous vous recommandons de commencer par la tétine fournie avec le biberon, puis d'aviser par la suite. Si vos premières tentatives restent infructueuses, choisissez une tétine avec un débit différent.

Utilisez une tétine avec un débit plus élevé dans les situations suivantes :

Le biberon ne fournit pas assez de lait au bébé

La durée de la tétée est trop longue (par exemple, plus de 30 minutes)

Votre bébé s'endort en tétant, s'impatiente ou joue avec la tétine au lieu de boire

Utilisez une tétine avec un débit plus faible dans les situations suivantes :

Votre bébé avale le lait avec précipitation

Du lait s'échappe de la bouche de votre bébé pendant la tétée

Laissez la tétée de bébé vous guider, sans tenir compte de son âge. Les bébés qui tètent avec enthousiasme effectuent un mouvement de succion et de compression avec force lorsqu'ils boivent, ce qui augmente le débit de lait. Par conséquent, ils ont généralement besoin d'un débit de tétine plus faible, tel que la tétine numéro 1 ou 2, pour éviter tout débordement. Les bébés qui boivent lentement et régulièrement préféreront probablement un débit de tétine plus élevé (par exemple, la tétine numéro 4 ou 5/6) pour assurer un débit de lait suffisant, quel que soit l'âge du bébé.

Si vous utilisiez auparavant la tétine Natural Philips Avent, votre bébé aura besoin d'un débit plus élevé avec la tétine Natural Response, car elle est utilisée pour un débit de lait plus rapide avec moins d'effort.