Les exigences des compagnies aériennes concernant les appareils fonctionnant avec batterie peuvent varier. Il est donc important de toujours vérifier auprès de votre compagnie aérienne quelles sont ses réglementations spécifiques avant de voyager.

Pour les compagnies qui autorisent les batteries lithium-ion d'une puissance maximale de 100 wattheures dans les bagages à main (exigence courante, mais non universelle), tous les produits de beauté et de soin Philips équipés d'une batterie lithium-ion respectent cette limite.

En cas de doute, rapprochez-vous de votre compagnie aérienne pour vérifier.