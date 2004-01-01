Vous pouvez emporter et utiliser en toute sécurité les produits de soins et de beauté Philips (rasoirs, tondeuses à barbe et corps, OneBlade, Head Pro, épilateurs, sèche-cheveux et appareils à lumière pulsée Lumea) à l'étranger en suivant les instructions ci-dessous.
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Voyage en avion
Les exigences des compagnies aériennes concernant les appareils fonctionnant avec batterie peuvent varier. Il est donc important de toujours vérifier auprès de votre compagnie aérienne quelles sont ses réglementations spécifiques avant de voyager.
Pour les compagnies qui autorisent les batteries lithium-ion d'une puissance maximale de 100 wattheures dans les bagages à main (exigence courante, mais non universelle), tous les produits de beauté et de soin Philips équipés d'une batterie lithium-ion respectent cette limite.
En cas de doute, rapprochez-vous de votre compagnie aérienne pour vérifier.
Chargement de votre produit Philips à l'étranger
Lorsque vous chargez vos produits de beauté et de soin Philips à l'étranger, assurez-vous que l'alimentation électrique de votre pays de destination est compatible avec les spécifications du chargeur ou de l'adaptateur secteur que vous utilisez. Ces spécifications sont généralement indiquées sur la fiche mâle ou l'adaptateur lui-même.
Si la seule différence concerne le nombre de broches ou la forme de la fiche mâle, un adaptateur de voyage standard peut être utilisé avec l'adaptateur dont vous vous servez à la maison.