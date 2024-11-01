Vérifiez le témoin d'usure de votre OneBlade pour déterminer quand remplacer la lame. Lorsque le symbole de remplacement est clairement visible, il est temps de changer la lame. Chaque lame devrait durer environ quatre mois en moyenne, mais cette durée peut varier en fonction de vos habitudes de rasage.



Vous pouvez également suivre l'état de votre lame dans l'application Philips OneBlade.

Conseil : les conseils ci-dessous peuvent varier concernant les lames OneBlade Intimate, car leur outil de protection peut empêcher l'apparition du symbole de remplacement. Chaque lame est conçue pour durer environ quatre mois, mais cette durée varie en fonction de vos habitudes de rasage. Vous devez remplacer la lame si vous constatez une diminution de ses performances.