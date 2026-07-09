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Mes cheveux sont pris dans le sèche-cheveux Philips

Publié le 09 July 2026
Si vos cheveux sont pris dans votre sèche-cheveux Philips, suivez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème.

Le sèche-cheveux est mal positionné

Lorsque vous vous séchez les cheveux avec votre sèche-cheveux Philips, veillez à orienter la partie avant vers vos cheveux. Si vous essayez de vous sécher les cheveux avec le dos du sèche-cheveux tourné vers ces derniers, ils risquent de s'emmêler dans la grille de l'entrée d'air.

Si vos cheveux sont déjà pris dans le sèche-cheveux, ne paniquez pas. Éteignez immédiatement le sèche-cheveux et tirez délicatement sur vos cheveux pour les retirer. Vous pouvez également demander de l'aide à une amie ou un ami.

Nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions du manuel d'utilisation pour éviter de tels problèmes.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD500/00 , BHD510/00 .

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