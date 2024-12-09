Comment fixer les accessoires sur mon Philips OneBlade ?

Pour savoir comment fixer ou retirer des sabots, des protections et d'autres accessoires de votre Philips OneBlade, consultez les informations ci-dessous.



Bon à savoir : les techniques de fixation et de retrait des sabots et des protections sont les mêmes quel que soit le modèle de OneBlade que vous possédez (y compris les modèles ne figurant pas dans l'illustration ci-dessous).

Sabots barbe à hauteur fixe Les sabots barbe à hauteur fixe sont conçus pour les poils du visage. La hauteur de coupe obtenue après la taille (en millimètres) est imprimée sur le sabot.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer et retirer le sabot. Appuyez sur le sabot par-dessus la lame jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour éviter qu'il ne tombe en cours d'utilisation.



Compatibilité : les sabots barbe à hauteur fixe sont compatibles avec tous les modèles OneBlade. Play Pause

Sabots barbe réglable Les sabots barbe réglables sont conçus pour les poils du visage. La hauteur de coupe obtenue après la taille (en millimètres) est imprimée sur le cadran.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer et retirer les deux types de sabot réglable. Lorsque vous fixez un sabot réglable du deuxième type, assurez-vous que les petits crochets situés sous le sabot (près des extrémités de ses dents) sont au-dessus de la partie supérieure de la lame.



Compatibilité : le premier sabot montré dans la vidéo est uniquement compatible avec le OneBlade Pro (figurant tout à droite de l'illustration dans la première section de cet article). Le deuxième sabot est compatible avec tous les modèles OneBlade. Play Pause

Embouts pour le corps Le sabot corps et le système de protection pour zones sensibles sont conçus pour les poils du corps. La hauteur de coupe obtenue après une taille réalisée avec le sabot corps est de 5 mm. Le système de protection pour zones sensibles est conçu pour vous laisser la peau lisse tout en protégeant votre peau des coupures et égratignures.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer et retirer les embouts. Appuyez les embouts par-dessus la lame jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour éviter qu'ils ne tombent en cours d'utilisation.



Compatibilité : le sabot corps et le système de protection pour zones sensibles sont compatibles avec tous les modèles OneBlade. Play Pause

OneBlade Intimate Les lames OneBlade Intimate sont équipées d'un outil de protection qui vous permet de raser les zones sensibles pour préserver encore mieux la peau des coupures et égratignures. En outre, un sabot/protecteur pour le corps permettant de couper les poils rapidement et facilement est disponible pour OneBlade Intimate.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer la lame OneBlade Intimate et le sabot corps. Compatibilité : les lames OneBlade Intimate sont compatibles avec tous les modèles OneBlade. Le sabot corps montré dans la vidéo ci-dessous est conçu pour s'adapter à l'outil de protection de la peau. Il est uniquement compatible avec les lames OneBlade Intimate. Play Pause

Couvercle de protection Le capot de protection est conçu pour éviter d'endommager votre lame lorsque vous voyagez avec votre Philips OneBlade ou qu'il est rangé.



La vidéo ci-dessous montre comment fixer et retirer le capot de protection. Lorsque le capot est correctement fermé, vous entendrez un « clic ».



Compatibilité : il existe deux capots de protection différents, l'un pour les lames 360 et l'autre pour les lames classiques. Si vous utilisez le capot de protection adapté au type de lame en votre possession, il est compatible avec votre OneBlade, quel que soit le modèle. Play Pause