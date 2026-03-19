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Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Publié le 19 March 2026
Vous pouvez modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare sur le manche ou via l'application. Découvrez ci-dessous les différentes façons de modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare.  

Modifier l'intensité sur la brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900

Votre brosse à dents est réglée sur l'intensité élevée par défaut. Il s'agit du troisième et du plus grand des trois voyants.  

  • Le voyant du milieu correspond à l'intensité moyenne.  

  • Le voyant inférieur correspond à l'intensité faible. 

Vous pouvez changer de réglage pendant le cycle de brossage en appuyant sur les voyants d'intensité ou en accédant à l'application Philips Sonicare.

Modifier l'intensité sur la DiamondClean Smart

Vous avez le choix entre trois niveaux d'intensité différents : faible, moyenne et élevée. L'intensité est définie automatiquement en fonction de la tête de brosse que vous fixez. Pendant le brossage, vous pouvez modifier l'intensité en appuyant sur le bouton de mode/intensité. Cette fonction ne peut pas être réglée si le manche est en pause ou éteint. 

Modifier l'intensité à l'aide du bouton marche/arrêt

Certaines brosses à dents Philips Sonicare offrent des niveaux d'intensité, mais n'ont pas de voyants LED. Pour modifier l'intensité sur ces modèles, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant l'utilisation.

Modifier l'intensité sur la FlexCare Platinum

Vous avez le choix entre trois niveaux d'intensité différents : faible, moyenne et élevée. Pour augmenter le niveau d'intensité, appuyez sur le bouton +. Appuyez sur le bouton - pour diminuer. Vous pouvez le faire à tout moment pendant le cycle de brossage. 

Modifier l'intensité sur l'application Philips Sonicare (Prestige uniquement)

Vous pouvez également modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige dans l'application Philips Sonicare. Voici comment : 

  1. Ouvrez l'application Philips Sonicare. 

  1. Sur l'écran de pré-brossage, appuyez sur le bouton ^ pour développer le menu des réglages de la brosse à dents : Appuyez sur Intensité faible, moyenne ou élevée dans la partie supérieure de l'écran. 

  1. Une coche apparaît sur l'écran de mise à jour. Elle indique que l'intensité a bien été modifiée. Cela sera également indiqué sur le manche. 

  1. Appuyez sur la flèche < pour commencer le brossage avec votre nouvelle intensité. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9372/04 , HX9362/67 .

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