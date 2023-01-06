Si vous souhaitez savoir dans quelle mesure l'utilisation d'une grille de rasage sur votre corps est sûre, reportez-vous aux informations ci-dessous.



Tous les produits Philips dotés d'une grille de rasage sont respectueux de la peau. Philips n'est pas une autorité compétente en matière de dermatologie et n'est donc pas habilité à dispenser des conseils sur la peau, les cheveux ou les ongles portant sur des cas individuels.



Avant d'utiliser un produit Philips doté d'une grille de rasage, il est recommandé de le contrôler visuellement pour vérifier que cette dernière est toujours intacte. Pour minimiser l'usure de la grille, rangez votre produit en toute sécurité et protégez la grille de la pression extérieure ou des chocs en fixant un capot ou un sabot. Remplacez la grille immédiatement lorsqu'elle est endommagée, via notre Boutique en ligne ou votre Service Consommateurs local.



Vous pouvez utiliser la grille de rasage pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot ou zone pubienne (avec sabot), par exemple. Lorsque vous utilisez la tête de rasage ou la tondeuse au niveau des zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres), veillez à fixer le sabot à la tête de rasage. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur votre visage ou votre tête, car vous n'obtiendrez pas les résultats souhaités et cela pourrait également abîmer votre peau.



Certains produits sont fournis avec des accessoires supplémentaires à utiliser sur les zones sensibles, comme la zone pubienne. Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de ces accessoires dans votre manuel d'utilisation ou vous pouvez également nous contacter.



S'il vous reste des incertitudes concernant l'utilisation des appareils Philips dotés d'une grille de rasage, consultez votre médecin ou professionnel de santé pour savoir si votre peau est adaptée à ce type d'appareil.

