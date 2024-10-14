Vous pouvez préparer de délicieux plats avec votre Airfryer Philips. Il existe différentes façons de rechercher de nouvelles recettes à préparer dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez trouver des idées de préparations pour votre Airfryer de Philips de différentes manières :

Utilisez l'application HomeID, disponible pour iOS et Android. Rendez-vous sur www.home.id/app pour plus d'informations sur l'application HomeID. Recherchez des recettes pour l'Airfryer Philips sur Internet.