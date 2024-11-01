Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour fixer la lame, insérez-la dans le manche en appuyant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.