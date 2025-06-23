Avant de vous couper les cheveux, assurez-vous que vous disposez du bon équipement. Vous aurez besoin d'une tondeuse Philips ou d'une tondeuse multistyles avec accessoires de taille, d'un miroir, ainsi que d'une cape ou d'une serviette pour protéger votre cou et vos épaules pendant la coupe. Il est plus difficile de couper des cheveux mouillés car ils ont tendance à coller à votre peau et à devenir inaccessibles pour l'appareil. Par conséquent, nous vous conseillons de tailler votre barbe et vos cheveux lorsqu'ils sont complètement secs. Peignez vos cheveux dans le sens naturel de leur pousse. Si vous coupez les cheveux de quelqu'un, assurez-vous que sa tête se trouve au même niveau que votre poitrine, afin que toutes les parties de sa tête soient bien visibles et facilement accessibles. Remarque : les tondeuses à barbe sont conçues pour couper uniquement les poils de la barbe. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur d'autres parties du corps telles que la tête. En effet, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés et cela pourrait également causer des lésions cutanées.

Instructions d'utilisation

1. Fixez le sabot souhaité au manche de la tondeuse. Si les accessoires ne sont pas placés correctement, la tondeuse risque de ne pas fonctionner ou de ne pas donner les résultats souhaités.



2. Sélectionnez la hauteur souhaitée. Pour ce faire, tournez la molette de réglage de la hauteur de coupe ou clipsez le sabot adéquat. Commencez à couper à une hauteur élevée pour vous familiariser avec l'appareil et réduisez progressivement la hauteur de coupe jusqu'à atteindre la taille souhaitée.



3. Allumez l'appareil.



4. Déplacez l'appareil doucement et régulièrement en exerçant une légère pression dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir un résultat uniforme.



5. N'exercez pas une pression trop forte sur la peau ou le cuir chevelu avec la tondeuse. Vous risquez de modifier accidentellement les réglages, ce qui peut entraîner une coupe irrégulière.



Utilisez la tondeuse sans sabot pour couper les cheveux au plus près de la peau (environ 0,5 mm) ou pour dessiner les contours de la nuque et des pattes en maintenant l'appareil à un angle de 90 degrés. Déplacez la tondeuse dans le sens inverse de la pousse des cheveux et des poils en effectuant des mouvements bien contrôlés. Pour éliminer les poils rebelles, essayez de déplacer le rasoir dans différentes directions. Faites attention lorsque vous n'utilisez pas de sabot car tous les poils et cheveux seront coupés à la racine.



6. Les poils et cheveux peuvent s'accumuler dans le compartiment et le sabot. Éliminez-les régulièrement en secouant l'appareil entre les passages. Lorsque vous avez terminé, éteignez la tondeuse et nettoyez l'appareil, les sabots et le compartiment. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. .