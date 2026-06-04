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Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Publié le 04 June 2026
Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

Enregistrez votre produit via Philips.com

Connectez-vous à votre compte MyPhilips ou créez un nouveau compte. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer votre produit » (Register your product) et suivez les instructions.

Enregistrez votre produit via l'application Philips Sonicare

 
  1. Connectez-vous à votre compte MyPhilips dans l'application.
  2. Connectez votre brosse à dents à l'application via Bluetooth®.
  3. Une fois fait, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit.
  4. Sélectionnez « Mes produits » (My Products) dans le menu.
  5. Cliquez sur « Enregistrer mon produit » (Register my product) et suivez les instructions.

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