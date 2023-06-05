Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?

Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour trouver le numéro de série ou de modèle de votre tondeuse ou de votre OneBlade Philips.



Le numéro de modèle vous permet d'enregistrer votre produit Philips ou de trouver des informations spécifiques au produit. Le numéro de série identifie la date de fabrication de votre produit par Philips.



Conseil : il existe souvent différentes versions du même modèle, comprenant chacune des fonctionnalités ou des accessoires supplémentaires. Vous pouvez identifier votre version à l'aide des deux chiffres qui suivent une barre oblique à la fin du numéro de modèle. Les chiffres supplémentaires ne sont pas imprimés sur le produit lui-même, mais vous les trouverez sur l'emballage ou sur le reçu.



Arrière de l'appareil Sur la plupart des appareils de soins masculins comme les OneBlade, les tondeuses à barbe et les tondeuses à cheveux, les numéros de série et de modèle sont situés au dos du manche. Le numéro de modèle commence généralement par deux lettres suivies de quatre chiffres, par exemple QP2540.



Le numéro de série est au format AASS (année et semaine).



Partie supérieure de l'appareil Sur certaines tondeuses à cheveux et à barbe, le numéro de modèle se situe sur le dessus de l'appareil, juste en dessous des dents.



Le numéro de série se trouve généralement sous le bloc tondeuse. Retirez délicatement la partie supérieure de votre tondeuse. Vous devriez voir le numéro de série au format AASS (année et semaine).