Vous pouvez utiliser votre Philips OneBlade pour tailler, raser et styliser les poils de votre corps, y compris dans les zones intimes. Pour raser de grandes zones, comme les jambes, les bras ou le torse, utilisez votre lame OneBlade habituelle avec l'accessoire de votre choix. Pour tailler et raser les zones sensibles, comme l'aine ou les aisselles, utilisez les accessoires spécifiques indiqués ci-dessous.

Conseil : Vous pouvez acheter un kit OneBlade Corps sur notre boutique en ligne. Le kit corps est compatible avec tous les modèles de OneBlade, y compris OneBlade Pro et OneBlade.



Remarque : Le Philips OneBlade est conçu pour tailler et raser les poils du visage et du corps. Il n'est pas conçu pour tailler ou raser les cheveux. Consultez la sélection de tondeuses à cheveux et de tondeuses multistyles Philips pour trouver un produit adapté aux cheveux.

