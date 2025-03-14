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Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?

Publié le 14 mars 2025

Les applications Philips Sonicare et Philips Sonicare for Kids sont disponibles pour Android et iOS. La liste ci-dessous indique si l'application est disponible dans votre pays.  

L'application Philips Sonicare for Kids est disponible au Bélarus. Elle n'est pas disponible en Grèce, au Koweït, au Portugal, en Arabie Saoudite, en Serbie, au Kazakhstan, en Israël, en Turquie et aux Émirats Arabes Unis. 

 

Amérique du Nord 

Europe 

Moyen-Orient 

Asie-Pacifique 

Afrique        

Canada 

Autriche 

Koweït 

Australie 

Afrique du Sud

États-Unis 

Belgique 

Arabie saoudite 

Chine 

 

Mexique

Bulgarie 

Émirats Arabes Unis 

Hong Kong 

 

 

Croatie 

 

Japon 

 

 

République tchèque 

 

Macao 

 

 

Danemark 

 

Malaisie 

 

 

Estonie 

 

Nouvelle-Zélande 

 

 

Finlande  

 

Singapour 

 

 

France 

 

Corée du Sud 

 

 

Allemagne  

 

Taïwan 

 

 

Grèce 

 

Thaïlande 

 

 

Hongrie 

 

 

 

 

Irlande 

 

 

 

 

Italie 

 

 

 

 

Lettonie 

 

 

 

 

Lituanie 

 

 

 

 

Luxembourg 

 

 

 

 

Pays-Bas 

 

 

 

 

Norvège 

 

 

 

 

Pologne 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

Roumanie 

 

 

 

 

Russie 

 

 

 

 

Serbie

 

 

 

 

Slovaquie 

 

 

 

 

Slovénie  

 

 

 

 

Espagne  

 

 

 

 

Suède 

 

 

 

 

Suisse 

 

 

 

 

Ukraine 

 

 

 
 Royaume-Uni  
 		 
 Kazakhstan
 		   
 Israël
 		   
 Turquie
 		   

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