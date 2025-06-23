Le nettoyage régulier de votre brosse à dents et de vos têtes de brosse améliore leur durée de vie et leurs performances. Nettoyez votre brosse à dents après utilisation en rinçant la tête de brosse et les brins. Essuyez le manche avec un chiffon humide.
Vous pouvez désinfecter votre tête de brosse tous les jours à l'aide de l'assainisseur UV pour tête de brosse Philips Sonicare qui élimine 99 % de toutes les bactéries de vos têtes de brosse.
Nous vous recommandons d'effectuer une séance de nettoyage approfondi hebdomadaire. Suivez tout simplement les étapes ci-dessous :
- Retirez la tête de brosse.
- Rincez la partie inférieure de la tête de brosse à l'eau chaude.
- Rincez la zone de l'axe métallique à l'eau chaude.
- Essuyez la totalité du manche avec un chiffon sans oublier la zone du joint supérieur (autour de l'axe métallique), les boutons du manche et le dessous de la brosse à dents.
- Essuyez toute la surface du manche à l'aide d'un chiffon humide.
Ne passez jamais votre brosse à dents ni aucun de ses accessoires au lave-vaisselle. Évitez que des objets pointus n'entrent en contact avec le joint en caoutchouc ou les boutons, car ils pourraient les endommager.