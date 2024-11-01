Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Publié le 23 août 2024
Oui, les produits Philips Avent décolorés peuvent être utilisés en toute sécurité, à condition que les pièces soient propres et en bon état. La décoloration est sans danger et est souvent le résultat de taches alimentaires sur le plastique.
Comment savoir si mes pièces sont décolorées ?
Vos pièces sont décolorées lorsqu'elles présentent une teinte jaunâtre, rougeâtre ou toute autre couleur que le plastique d'origine, et que cette couleur ne disparaît pas après le nettoyage.
Qu'est ce qui cause la décoloration ?
Une décoloration se produit généralement lorsque vos pièces Philips Avent sont exposées à des aliments contenant des colorants ou des pigments qui tachent le plastique, comme la sauce tomate et certains légumes verts.
Pour éviter toute décoloration, conservez les pièces à l'écart des aliments, des récipients et d'autres objets contenant des résidus alimentaires pendant le nettoyage, la désinfection et le stockage.
La décoloration est également causée par l'exposition aux résidus provenant des précédentes séances de lavage/nettoyage, à des produits de nettoyage spécifiques, à la lumière directe du soleil et à des dépôts de calcaire dus au lavage des pièces dans de l'eau dure.
Veuillez suivre les instructions de nettoyage, de désinfection et de stockage recommandées pour votre produit Philips Avent afin d'éviter toute décoloration.
Pour éviter toute décoloration, conservez les pièces à l'écart des aliments, des récipients et d'autres objets contenant des résidus alimentaires pendant le nettoyage, la désinfection et le stockage.
La décoloration est également causée par l'exposition aux résidus provenant des précédentes séances de lavage/nettoyage, à des produits de nettoyage spécifiques, à la lumière directe du soleil et à des dépôts de calcaire dus au lavage des pièces dans de l'eau dure.
Veuillez suivre les instructions de nettoyage, de désinfection et de stockage recommandées pour votre produit Philips Avent afin d'éviter toute décoloration.
Besoin d'aide ?
Pour obtenir d'autres conseils de nettoyage, de désinfection et de stockage de vos produits Philips Avent, rendez-vous sur www.philips.com/support et recherchez votre produit.