Mode Temps de brossage Avantage

Clean 2 minutes Pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Deep Clean 3 minutes Un mode plus long pour mieux brosser chaque zone de votre bouche et assurer un nettoyage en profondeur revigorant.

Deep Clean+ 2 minutes/ 3 minutes Similaire au mode Deep Clean. Si votre brosse à dents est connectée à l'application, ce mode dure 2 minutes. Si votre brosse à dents n'est pas connectée, ce mode dure 3 minutes.

White/White + 2 minutes 40 secondes Élimine les taches en surface et polit vos dents de devant pour un sourire plus éclatant.

Gum Care 3 minutes Parfait pour nettoyer vos dents et vos gencives.

Gum Health 3 minutes 20 secondes Un mode plus long pour mieux brosser les dents du fond et améliorer la santé de vos gencives.

Sensitive 2 minutes Vibrations légères pour un nettoyage doux et efficace des gencives et dents sensibles.

Tongue Care 20 secondes Nettoyez votre langue avec la tête de brosse TongueCare.

Polish 1 minute Ravive l'éclat et lisse la surface de vos dents de devant.