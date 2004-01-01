Votre brosse à dents Philips Sonicare propose différents modes de brossage. Ces modes peuvent varier selon la brosse à dents.
Le mode par défaut de votre brosse à dents est le mode Clean. Ce mode correspond à un temps de brossage de 2 minutes et convient à une utilisation quotidienne. Les autres modes de brossage sont les suivants :
|Mode
|Temps de brossage
|Avantage
|Clean
|2 minutes
|Pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
|Deep Clean
|3 minutes
|Un mode plus long pour mieux brosser chaque zone de votre bouche et assurer un nettoyage en profondeur revigorant.
|Deep Clean+
|2 minutes/ 3 minutes
|Similaire au mode Deep Clean. Si votre brosse à dents est connectée à l'application, ce mode dure 2 minutes. Si votre brosse à dents n'est pas connectée, ce mode dure 3 minutes.
|White/White +
|2 minutes 40 secondes
|Élimine les taches en surface et polit vos dents de devant pour un sourire plus éclatant.
|Gum Care
|3 minutes
|Parfait pour nettoyer vos dents et vos gencives.
|Gum Health
|3 minutes 20 secondes
|Un mode plus long pour mieux brosser les dents du fond et améliorer la santé de vos gencives.
|Sensitive
|2 minutes
|Vibrations légères pour un nettoyage doux et efficace des gencives et dents sensibles.
|Tongue Care
|20 secondes
|Nettoyez votre langue avec la tête de brosse TongueCare.
|Polish
|1 minute
|Ravive l'éclat et lisse la surface de vos dents de devant.
|Max Care
|3 minutes
|Un mode plus long associant les modes Clean et Massage pour un nettoyage quotidien exceptionnel avec massage des gencives.