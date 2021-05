Modes de brossage

Mode Clean

Ce mode présente une fréquence de vibrations plus élevée qu'un mode standard, pour un nettoyage plus efficace. Le temps de brossage est de 2 minutes.



Mode Deep Clean

Vous pouvez choisir ce mode pour réaliser un nettoyage plus poussé. Il s'agit du mode le plus puissant. Le temps de brossage est de 3 minutes.



Mode White

Ce mode présente un temps de brossage total de deux minutes et demie. Les 2 premières minutes sont en mode Clean, et la dernière demi-minute est en mode Polish.



Mode Polish

Ce mode dure une minute. La brosse à dents fonctionne à une fréquence de vibrations moins élevée que le mode de nettoyage standard.



Mode Gum Care

Ce mode réalise un cycle de massage de 1 minute à la suite du mode de nettoyage de 2 minutes standard pour nettoyer vos gencives. La durée de brossage est de 3 minutes.



Mode Gum Health

Ce mode réalise un cycle de massage prolongé à la suite du mode de nettoyage de 2 minutes standard pour nettoyer vos gencives. La durée de brossage est de 3 minutes et 20 secondes.



Mode Sensitive

Ce mode présente une fréquence de vibrations moins élevée que le mode standard. La durée de brossage est de 2 minutes.



Mode Tongue Care

Ce mode de 20 secondes est conçu pour nettoyer votre langue en association avec la tête de brosse Tongue Care. La durée de brossage est de 20 secondes.