Il n'est pas nécessaire de préchauffer votre Philips Airfryer. Vous pouvez placer les ingrédients dans le panier immédiatement, sans préchauffage.
Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?
Publié le 16 octobre 2024
Article Published Date : 16 octobre 2024
Il n'est pas nécessaire de préchauffer votre Philips Airfryer. Vous pouvez placer les ingrédients dans le panier immédiatement, sans préchauffage.
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