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Dois-je faire préchauffer mon Airfryer Philips ?

Publié le 16 octobre 2024

Il n'est pas nécessaire de préchauffer votre Philips Airfryer. Vous pouvez placer les ingrédients dans le panier immédiatement, sans préchauffage.

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