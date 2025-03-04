Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre rasoir Philips, reportez-vous aux conseils et techniques décrits ci-dessous.
Conseil de pro : si votre rasoir Philips ne rase plus aussi précisément ou efficacement qu'auparavant, retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage peut vous aider à retrouver des performances optimales.
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Publié le 4 mars 2025
Préparez votre rasoir
Un rasage de près, confortable et en toute simplicité commence par un rasoir bien préparé. Pour cette raison, nous vous recommandons de nettoyer votre rasoir après chaque rasage et de vous assurer que la batterie est chargée et prête pour votre prochaine séance. Veillez également à retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage tous les mois.
Une batterie faible et/ou des têtes de rasage encrassées peuvent réduire les performances de rasage. Il est donc utile de prendre le temps de garder votre rasoir en parfait état.
Reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cette section (bien que les modèles de rasoirs diffèrent, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus).
Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).
Prévoyez une période d'adaptation pour votre peau
Si vous utilisez un nouveau rasoir Philips pour la première fois, votre peau aura peut-être besoin d'un certain temps pour s'y habituer. Cela signifie que votre peau pourra sembler légèrement irritée après les premiers rasages. Utilisez régulièrement votre rasoir Philips pendant au moins 21 jours pour permettre à votre peau de s'habituer.
Après le rasage, utilisez une crème hydratante, une lotion après-rasage ou un baume apaisant pour peaux irritées.
Pré-taillez les poils longs du visage
Couper les poils de barbe longs avec un rasoir peut être inconfortable et entraîner une sensation de tiraillement.
C'est pourquoi Philips recommande de tailler au préalable les poils de votre barbe si vous ne vous êtes pas rasé depuis quelques jours ou si vous avez une barbe dense.
Certains rasoirs Philips sont fournis avec un embout tondeuse que vous pouvez utiliser pour tailler votre barbe. Vous pouvez également utiliser une tondeuse à barbe standard.
Rasez-vous en douceur
Lors du rasage, il est important de faire les choses en douceur, notamment si vous avez la peau sensible ou irritable. Maintenez les têtes de rasage fermement, mais délicatement contre votre peau, afin de permettre au rasoir de glisser en douceur.
Une légère pression réduit également les frottements entre le rasoir et la peau, pour un rasage plus confortable.
Conseils pour un rasage sur peau humide
Remarque : vérifiez toujours que votre rasoir est adapté avant de vous raser avec de l'eau et de la mousse/du gel. Les rasoirs adaptés peuvent être identifiés par le symbole de robinet ou de baignoire à l'arrière du manche, ou en consultant le manuel d'utilisation.
Lorsque vous utilisez votre rasoir Philips avec une mousse à raser ou un gel de rasage :
- Lavez votre visage avec du savon ou un nettoyant visage avant de commencer à vous raser.
- Appliquez votre mousse à raser ou votre gel de rasage habituel sur votre visage et votre cou.
- Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
- Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.
- Rincez l'excédent de mousse ou de gel sur les têtes de rasage, pour garder les lames nettes.
Conseils pour un rasage à sec
Si vous vous rasez sans eau ni mousse à raser/gel de rasage :
- Lavez votre visage avec de l'eau et du savon/nettoyant visage avant de vous raser.
- Patientez au moins 15 minutes, le temps que votre peau sèche complètement, avant de commencer à vous raser.
- Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
- Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.