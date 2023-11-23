Si vous devez retirer et réinstaller les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips, reportez-vous aux informations ci-dessous.
Pour procéder aux nettoyages en profondeur de routine et remplacer les têtes de rasage, vous devez savoir comment retirer et réinstaller ces dernières. Ceci est essentiel pour maintenir votre rasoir Philips en bon état.
Remarque : les illustrations ci-dessous peuvent différer de votre modèle de rasoir Philips, mais les mêmes principes s'appliquent. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les instructions spécifiques à votre rasoir.
Comment retirer la tête de rasage de mon rasoir Philips ?
Publié le 23 novembre 2023
Apprenez à connaître votre rasoir
Important : Bien que la plupart des modèles de rasoirs Philips soient étanches, certains modèles ne le sont pas. Les instructions de nettoyage de cet article s'appliquent uniquement aux rasoirs étanches. Pour savoir si votre rasoir est étanche, consultez le manuel d'utilisation ou recherchez un petit symbole en forme de robinet ou de baignoire/douche sur le manche du rasoir.
Reportez-vous aux illustrations A et B ci-dessous pour savoir quelles pièces de votre rasoir Philips sont amovibles. Il s'agit des deux types de rasoirs Philips les plus courants, mais certains modèles peuvent présenter de légères différences.
Les listes numérotées ci-dessous indiquent les noms utilisés pour chaque pièce. Les pièces portant les numéros 2 et 3 forment les têtes de rasage de votre rasoir Philips.
Illustration A (rasoir avec anneaux de fixation) :
Reportez-vous aux illustrations A et B ci-dessous pour savoir quelles pièces de votre rasoir Philips sont amovibles. Il s'agit des deux types de rasoirs Philips les plus courants, mais certains modèles peuvent présenter de légères différences.
Les listes numérotées ci-dessous indiquent les noms utilisés pour chaque pièce. Les pièces portant les numéros 2 et 3 forment les têtes de rasage de votre rasoir Philips.
Illustration A (rasoir avec anneaux de fixation) :
- Support de tête de rasage
- Systèmes de protection
- Lames
- Anneaux de fixation
- Unité de rasage avec compartiment à poils
- Manche du rasoir
- Bouton marche/arrêt
- Interface utilisateur (varie selon le modèle)
- Support de tête de rasage
- Systèmes de protection
- Lames
- Système de fixation
- Compartiment à poils
- Bouton marche/arrêt
Rasoirs avec anneaux de fixation
Les informations de cette section s'appliquent à tous les rasoirs Philips équipés d'anneaux individuels en plastique et métal maintenant les têtes de rasage en place.
Débranchez votre rasoir de la prise secteur et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Si vous remplacez les têtes de rasage par des têtes neuves, vous pouvez ignorer les étapes 4 à 7.
Débranchez votre rasoir de la prise secteur et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Si vous remplacez les têtes de rasage par des têtes neuves, vous pouvez ignorer les étapes 4 à 7.
- Détachez le support de tête de rasage de l'unité de rasage située sur le dessus de votre rasoir. Selon le modèle, vous pouvez soit appuyer sur le bouton situé à l'avant de l'unité de rasage pour l'ouvrir avant de la détacher de la charnière, soit simplement tirer sur le support de tête de rasage pour la séparer de l'unité de rasage.
- Tournez chaque anneau de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le débloquer.
- Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage.
- Retirez les lames des systèmes de protection. Remarque : chaque lame et chaque système de protection forment un ensemble unique. Ne les intervertissez pas.
- Rincez la lame à l'eau chaude.
- Rincez le système de protection à l'eau chaude.
- Replacez la lame dans son système de protection.
- Tenez le support de tête de rasage à l'envers pour réinsérer les têtes de rasage avec le dessus des systèmes de protection orienté vers le bas.
- Replacez l'anneau de fixation sur la tête de rasage. Les petites saillies servant à tenir et tourner les anneaux doivent être orientées vers le haut.
- Tournez les anneaux de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les têtes de rasage.
Rasoirs avec système de fixation
Les informations de cette section s'appliquent à tous les rasoirs Philips équipés d'un système de fixation en plastique maintenant les têtes de rasage en place.
Débranchez votre rasoir de la prise secteur et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Si vous remplacez les têtes de rasage par des têtes neuves, vous pouvez ignorer les étapes 5 et 6.
Débranchez votre rasoir de la prise secteur et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Si vous remplacez les têtes de rasage par des têtes neuves, vous pouvez ignorer les étapes 5 et 6.
- Détachez le support de tête de rasage du manche de votre rasoir.
- Tournez le cadran du système de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le débloquer (1), puis soulevez-le (2).
- Retirez les têtes de rasage du support.
- Retirez les lames des systèmes de protection. Remarque : chaque lame et chaque système de protection forment un ensemble unique. Ne les intervertissez pas.
- Si vous devez nettoyer votre rasoir, rincez chaque lame et système de protection à l'eau chaude.
- Replacez la lame dans son système de protection.
- Tenez le support de tête de rasage à l'envers pour réinsérer les têtes de rasage avec le dessus des systèmes de protection orienté vers le bas.
- Placez le système de fixation sur les têtes de rasage, le cadran orienté vers le haut (1), puis tournez le cadran pour verrouiller le système (2).
Après avoir remplacé les têtes de rasage
Si vous avez récemment remplacé les têtes de rasage de votre rasoir Philips par des têtes neuves, il est possible que vous ressentiez un léger inconfort cutané en vous rasant.
Nous vous conseillons de compter un temps d'adaptation aux têtes de rasage de 21 jours. Si vous remarquez des rougeurs ou des irritations, vous pouvez appliquer une lotion douce et sans alcool pour apaiser votre peau après le rasage.
Nous vous conseillons de compter un temps d'adaptation aux têtes de rasage de 21 jours. Si vous remarquez des rougeurs ou des irritations, vous pouvez appliquer une lotion douce et sans alcool pour apaiser votre peau après le rasage.